Anna Tatangelo incinta del secondo figlio, il padre è un ex calciatore!

Anna Tatangelo è incinta. Aspetta il secondo figlio dopo Andrea, avuto quindici anni fa da Gigi D'Alessio. L'annuncio è arrivato dalla stessa cantante sui social, con un tenero scatto in bianco e nero in cui si vede il pancino che cresce. E la notizia ha sorpreso tutti visto che Lady Tata, 38 anni, si è professata single nell'ultimo periodo. In realtà è da mesi legata ad un ex calciatore con il quale ora ha deciso di allargare la famgilia. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande", ha scritto Anna.