Angela Nasti ha già dimenticato Stefano De Martino: a Ibiza con Ngonge

Il flirt tra Angela Nasti e Stefano De Martino è già stato archiviato. Nessuna relazione ufficiale tra i due, come mormorava qualcuno, anzi. Il conduttore di Affari tuoi è già stato beccato in compagnia di altre affascinanti donzelle mentre la sorella di Chiara Nasti è stata avvistata con Cyril Ngonge. Pare che l'influencer e il calciatore belga si stiano frequentando da qualche settimana. Prima sono stati avvistati al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli, poi sono stati paparazzati uno accanto all'altra in un noto locale di Ibiza, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. Non è chiaro se si tratti solo di amicizia o se ci sia qualcosa di più.