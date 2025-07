Harry e Re Carlo "più vicini che mai" alla riconciliazione dopo i colloqui "segreti"

Re Carlo e il Principe Harry potrebbero essere in procinto di avvicinarsi ad una riconciliazione reale dopo che i loro principali consiglieri avrebbero tenuto colloqui privati a Londra. Dopo anni, il primo passo serio tra loro per risolvere la profonda frattura familiare. La conversazione informale avrebbe avuto luogo la scorsa settimana in un club londinese, alla presenza di consulenti di entrambe le parti. Secondo alcune fonti sarebbe già stato stabilito un canale di comunicazione.

Re Carlo pronto a fare pace con il Principe Harry

Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, l'incontro si sarebbe svolto presso la Royal Over-Seas League di Londra. Il club è noto per promuovere l'amicizia e la comprensione internazionale. L'incontro è stato descritto come informale. Un insider ha riferito al quotidiano che "non c'era un ordine del giorno formale, solo un drink informale. C'erano argomenti che entrambe le parti volevano discutere". Il Re sarebbe stato rappresentato dal suo segretario alle comunicazioni, Tobyn Andreae. Per Harry sarebbe invece arrivata da Los Angeles la sua direttrice delle comunicazioni Meredith Maines. A quanto pare era presente anche Liam Maguire, responsabile delle pubbliche relazioni dei Sussex nel Regno Unito. "Per molto tempo non ci sono stati canali di comunicazione aperti, ma ora ci sono, quindi questo potrebbe essere l'inizio di tempi migliori", ha scritto il magazine Hello!. Secondo fonti vicine al club, "tutti vogliono voltare pagina" ed è stato confermato che "è finalmente giunto il momento per entrambe le parti di parlare".

Un incontro discreto ma significativo

L'incontro è considerato un primo passo, seppur provvisorio, verso una possibile riconciliazione, fino a poco tempo fa impensabile. L'allontanamento tra Harry e la royal family dura da anni, segnato da disaccordi pubblici e tensioni private. Una frattura che è culminata nella decisione del principe di lasciare il Regno Unito e stabilirsi con Meghan Markle negli Stati Uniti. I precedenti tentativi di comunicare si sono in gran parte svolti a porte chiuse. Sebbene non vi siano stati commenti ufficiali sulla questione, fonti riservate suggeriscono che entrambe le parti siano ora aperte a un dialogo futuro. Non ci sono piani confermati per il ritorno del Principe Harry nel Regno Unito nei prossimi mesi. Tuttavia, si prevede che si recherà a Birmingham nel luglio 2027 per gli Invictus Games, la sua competizione sportiva tra veterani di guerra. Gli osservatori reali hanno ipotizzato che questo evento potrebbe offrire l'opportunità di una riunione pubblica per l'intera famiglia. Resta ora da vedere se ci saranno anche Carlo o altri membri della famiglia reale.