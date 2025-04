Principe Harry, la nuova mossa contro Re Carlo fa tremare la Corona

La Corona britannica torna a tremare. Fonti vicine alla royal family hanno lanciato l'allarme: il Principe Harry starebbe lavorando alla seconda parte di Spare, il suo libro autobiografico che ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo. "C'è molta preoccupazione che Harry possa rivelare tutto in un nuovo libro. O addirittura seguire l'esempio di Meghan e fare un podcast. Ha accennato a svelare segreti durante le udienze, in particolare sul trattamento riservato a lui e Meghan, il che ci sconvolgerebbe tutti", ha dichiarato un insider al Sun. La stessa fonte ha inoltre sottolineato che Duca di Sussex ha fatto la "velata minaccia" di dire "tutto" se la sua lotta per la sua sicurezza non dovesse andare a buon fine. A Harry, Meghan Markle e ai loro figli è stata negata la scorta della polizia, perché non più membri attivi della Famiglia Reale. Persa la causa, il Principe è ricorso in appello e per questo nei giorni scorsi si è recato a Londra dove, però, non ha incontrato né Re Carlo né il fratello William o la cognata Kate Middleton.