Hamilton, la nuova fidanzata è Raye? Tutto quello che sappiamo

Le speculazioni su una possibile relazione tra Lewis Hamilton e Raye stanno prendendo sempre più piede. Il pilota 40enne ha elogiato la cantante inglese 27enne dopo la sua strepitosa esibizione al Gran Premio di Gran Bretagna di F1. Ha detto dal palco principale dopo le qualifiche: "Raye è il primo concerto a cui sono andato dopo una gara, ed è stata fantastica. È stato il primo concerto a cui sono andato a Silverstone, in realtà, quindi è stato fantastico vederla, non è vero?". Secondo una fonte citata da MailOnline, Hamilton è rimasto "per tutto il tempo" a supportare Raye, il cui vero nome è Rachel Keen . "Ho visto Lewis vicino al palco, adorava Raye", ha detto l'insider. "Sono rimasto scioccato nel vederlo lì con le qualifiche alle porte, ma è rimasto per tutta la sessione e le ha dimostrato tutto il suo supporto. Il pubblico è impazzito quando Lewis è uscito, e quando è uscita anche Raye, ci sono stati un sacco di applausi". Quel giorno, la popstar è apparsa raggiante all'interno del garage della Ferrari mentre osservava Hamilton e gli altri piloti durante i giri di prova.

Il rapporto tra Lewis Hamilton e Raye

Fuori dalla pista, i due si sono incrociati in diverse occasioni. Nel 2024, Raye e Lewis Hamilton sono stati visti a un pranzo a New York con l'attrice Sofia Vergara (che avrebbe avuto un fugace flirt con lo sportivo). Il pilota e l'artista sono stati anche fotografati mentre conversavano amabilmente al Met Gala di New York. Pare che il primo incontro tra i due sia avvenuto nel 2023 anche se le circostanze non sono chiare. E nell'ultimo periodo il legame si sarebbe rafforzato parecchio. I diretti interessati non hanno mai confermato la natura del loro rapporto: semplice e sincera amicizia o qualcosa di più passionale?

Chi è Raye

Raye è una cantante inglese che alcuni hanno già definito l'erede di Amy Winehouse. Ha iniziato a cantare da adolescente e lo scorso anno ha fatto la storia dei Brit Awards, vincendo sei statuette, tra cui Artista dell'anno, Album dell'anno (My 21st Century Blues) e Canzone dell'anno (Escapism).