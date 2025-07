Carol Alt ricorda l'amore per Ayrton Senna: "È sempre nella mia vita"  

Carol Alt e Ayrton Senna si amarono segretamente per anni prima del tragico incidente del 1994 a Imola dove il pilota brasiliano perse la vita. Ora lei l'ha ricordato in un'intervista rilasciata a La Repubblica. Dichiarazioni dolci e amare allo stesso tempo. "È difficile parlare di una persona che è morta, perché c’è solo la mia interpretazione, la mia emozione, la mia storia. Lui non è qui per dare la sua versione. - ha detto l'ex modella oggi attrice e scrittrice - Non ho mai provato nulla di così forte e profondo nella vita. È stato il grande spartiacque: c’è un prima e un dopo nella mia vita, e dopo non è stato mai più lo stesso. Ci penso ogni giorno, e c’è sempre qualcuno o qualcosa che me lo ricorda. Un autista che ti dice: “Sai, ti ho visto con Ayrton a Trastevere”, o a Singapore, o a Montréal, o in Brasile. È sempre nella mia vita".