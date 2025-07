Piqué e Clara, il romantico viaggio scaccia crisi

È passato del tempo da quando la storia d'amore quasi clandestina tra Gerard Piqué e Clara Chía è diventata ufficiale. E dopo lo scandalo che ha coinvolto Shakira e le varie revenge song, la coppia sta vivendo un periodo di grande felicità. Almeno questo è ciò che si evince dalle ultime immagini pubblicate dall'ex calciatore con la sua fidanzata. Per una volta, Piqué ha infranto la segretezza che circonda la sua relazione, pubblicando sui social alcune immagini del suo privato. Piqué e Clara si sono concessi un viaggio mozzafiato in Arizona (Stati Uniti) . Un contesto unico dove la coppia, accompagnata da amici, ha visitato l'iconico Grand Canyon e si è goduta numerose avventure all'aria aperta. L'ex calciatore ha voluto mettere in risalto questo viaggio davvero speciale per lui e Clara. Erano passati più di due anni dall'ultima volta che avevano condiviso una foto insieme. Le nuove immagini mettono a tacere completamente le voci di una crisi tra loro.

Una storia d'amore segnata dallo scandalo

Quando la storia d'amore tra Piqué e Clara Chía è venuta alla luce nel 2022 nessuno credeva in loro. Per lei l'ex difensore del Barcellona ha mandato all'aria la lunga storia d'amore con Shakira, durata ben dodici anni. Tuttavia, la loro ferma decisione di vivere il loro amore lontano dai riflettori ha confermato col tempo che la loro relazione è autentica. Quando la rottura tra Piqué e Shakira è diventata ufficiale, il nome di Clara ha iniziato a comparire sui giornali, sui social e nei testi delle canzoni. Sebbene inizialmente preferissero rimanere in silenzio, presto i due sono stati visti insieme a concerti, matrimoni e passeggiate romantiche per Barcellona. Nel 2023 Piqué ha postato su Instagram la sua prima foto con Clara, suggellando in qualche modo il suo impegno nei suoi confronti. Nemmeno la guerra mediatica con Shakira è riuscita a mettere a repentaglio questo rapporto.

Nessuna traccia di crisi tra Piqué e Clara

Nonostante le continue voci di una crisi, la coppia rimane più unita che mai. Lo dimostrano le immagini in Arizona pubblicate dall'ex calciatore. Tra tutte, spicca quella in cui la coppia si bacia. Un momento intimo e privato, con il Grand Canyon sullo sfondo, che Piqué ha voluto fosse visibile come un chiaro segno del suo amore per la giovane catalana. Senza progetti di matrimonio all'orizzonte, stanno vivendo la loro storia a ritmo sostenuto, in un percorso che ha richiesto maturità, pazienza e una buona dose di resilienza emotiva. La loro non è una favola, ma non sembra nemmeno la fugace avventura che molti credevano. Eppure, c'è un passo che sono riluttanti a fare. Dopo tre anni, Clara continua a mantenere le distanze dai due figli del suo fidanzato. Pare, secondo i rumors, per volere di Shakira, che con la ragazza non ha voluto instaurare (almeno fino ad ora) alcun tipo di rapporto.