I figli di Shakira e l'umiliante soprannome dato alla fidanzata di Piqué

Continua a far chiacchierare in tutto il mondo la separazione tra Shakira e Gerard Piqué, avvenuta un anno fa dopo dodici anni insieme. In seguito alla rottura la cantante ha lasciato Barcellona, dove si era trasferita per amore dell'ex calciatore, ed è tornata a vivere a Miami con i figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente dieci e otto anni. Stando a quanto si legge sui siti internazionali, la popstar avrebbe costretto Piqué a tenere lontana la sua fidanzata, Clara Chia Marti, dai bambini.