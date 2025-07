Perché Victoria Beckham non sorride mai in pubblico, svelato il motivo

Possiamo contare sulle dita delle mani il numero di volte in cui abbiamo visto Victoria Beckham sorridere . Sebbene l'ex Spice Girl sia fedele al suo broncio da Posh Spice e mostri un'aura di serietà in pubblico, pare che dietro le quinte sia incredibilmente divertente e non smetta mai di fare battute. Ma allora perché non sorride mai in pubblico? Vic ha sofferto da ragazzina di acne , un problema che la faceva sentire a disagio nel mostrarsi sorridente durante le sue apparizioni pubbliche. Per risolvere questa problematica ha adottato un regime alimentare rigoroso , basato su cibi benefici per la salute della pelle. "Per via della mia pelle, sono diventata molto attenta a ciò che mangio", aveva detto qualche tempo fa. Con il passare degli anni, lo stato della sua pelle è migliorato e anche la sua autostima ma il sorriso non è più tornato sul suo volto. E in merito a questo ci sarebbe un altro motivo...

Victoria Beckham sempre triste?

Il motivo per cui Victoria non sorride mai è in parte dovuto anche alla sua immagine così curata. "Voglio essere sincera. In passato, probabilmente mi sono nascosta dietro la mia armatura", aveva dichiarato la moglie di David Beckham. "Per esempio, non sorridere in pubblico. Ora succede di meno", aveva aggiunto, spiegando che la sua sicurezza sta crescendo con l'età. Laura Sutcliffe, redattrice di notizie di moda e beauty di HELLO! e anche grande fan numero uno dei Beckham, ha spiegato perché l'ex cantante si rifiuta di abbandonare il suo caratteristico broncio Posh Spice. Un tratto che l'ha resa sicuramente "iconica". "È stata fedele al suo atteggiamento di non sorridere per tutto il tempo in cui è stata al centro dell'attenzione. Mantenere quel livello di serietà richiede un notevole sforzo", ha notato l'esperta, sottolineando che si tratta indubbiamente di una mossa commerciale calcolata.

La moda viene prima di tutto

"Victoria è entrata nel mondo dell'alta moda circa un decennio fa e gli ambienti della moda, in particolare quelli di alto livello, sono noti per essere molto più seri del mondo della musica. - ha rivelato Sutcliffe - Il fatto che VB non sorrida è un omaggio al suo ruolo di stile nel mondo della moda ed è il motivo per cui ha pronunciato in modo comico (ma sincero) le iconiche parole: "La moda mi ha rubato il sorriso".