Raoul Bova e Rocio "separati da tempo", parla l'avvocato di lui

Sì, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati. Da mesi si vociferava di una crisi profonda tra i due che però non hanno mai confermato o smentito. Ora a parlare chiaro è l'avvocato dell'attore, che in questo periodo è impegnato con le riprese della nuova stagione di Don Matteo (dove reciterà anche Diletta Leotta). "Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie", ha spiegato il legale di Bova in una nota stampa. ''Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales - ha aggiunto - per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile". Per ora nessun commento da parte dell'attrice, ballerina e conduttrice spagnola.