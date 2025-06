Diletta Leotta torna a recitare, sarà protagonista in Don Matteo

Diletta Leotta è pronta a tornare sul set, ancora una volta come attrice. Stando alle ultime indiscrezioni pare che la conduttrice sportiva sia stata ingaggiata dalla produzione di Don Matteo, per la nuova stagione di una delle fiction italiane più note e longeve. La quasi 34enne reciterà accanto a Raoul Bova, che ha ereditato il ruolo da protagonista da Terence Hill. Diletta forse reciterà in un solo episodio ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Le riprese di Don Matteo 15 si stanno svolgendo in questi giorni a Formello nei teatri della Lux Vide, mentre la presenza a Spoleto del cast e della troupe è previsto a partire dal mese di settembre, con il primo blocco di lavorazione in programma per quattro settimane. I ciak riprenderanno poi a novembre (periodo ancora indicativo) mentre la messa in onda su Rai 1 è prevista per il 2026.