Alena Seredova a dieta "quando ho capito che avevo un problema"  

Alena Seredova è tornata a parlare della sua dieta. La soubrette ha perso nell'ultimo periodo ben 16 chili. L'ex moglie di Gigi Buffon , oggi felicemente sposata con Alessandro Nasi , ha spiegato che ha iniziato a seguire uno schema alimentare quando ha capito che c'era qualcosa che non andava. "La dieta, innanzitutto si fa per la salute. Quando io ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me", ha spiegato a chi ha toccato l'argomento. La ex modella infatti ha perso molti chili rispetto al passato ed è felice nella sua nuova forma. Ha parlato anche del tempo che passa e delle rughe che iniziano farsi vedere e che non sempre sono facili da accettare. Ma tutto sommato non si lamenta, anzi: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera", ha rivelato.

Alena Seredova e il tempo che passa

A chi si è complimentato con lei perché a giudicare dal suo aspetto il tempo sembra non passare mai, Alena Seredova ha risposto: "Passa, passa, passa, passa e lo vedo sempre di più. Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry. E ci metti un attimo, almeno io ci metto di nuovo un attimo per abituarmi. E così via. Però è importante essere sani ragazzi, perché vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene". E poi: "Strepitosa io? Allora, strepitosa… Diciamo che va bene. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera, alla fine la leggerezza del corpo porta a tanti altri benefici. Ovvio, ho 47 anni e quelli sono, ecco. Non mi ammazzo in palestra e quello anche… Forse dovrei un pochino aumentare il lavoro".

La rinascita di Alena Seredova

Tra diete e rughe si è parlato anche della rinascita di Alena dopo la fine del matrimonio con Buffon. "Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera", ha sentenziato la Seredova.