Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alena Seredova a dieta "quando ho capito che avevo un problema"  

L'ex moglie di Buffon è tornata a raccontare ai follower alcuni retroscena della sua vita privata, affrontando il tema del tempo che passa
3 min

Alena Seredova è tornata a parlare della sua dieta. La soubrette ha perso nell'ultimo periodo ben 16 chili. L'ex moglie di Gigi Buffon, oggi felicemente sposata con Alessandro Nasi, ha spiegato che ha iniziato a seguire uno schema alimentare quando ha capito che c'era qualcosa che non andava. "La dieta, innanzitutto si fa per la salute. Quando io ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me", ha spiegato a chi ha toccato l'argomento. La ex modella infatti ha perso molti chili rispetto al passato ed è felice nella sua nuova forma. Ha parlato anche del tempo che passa e delle rughe che iniziano farsi vedere e che non sempre sono facili da accettare. Ma tutto sommato non si lamenta, anzi: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera", ha rivelato.

Alena Seredova e il tempo che passa

A chi si è complimentato con lei perché a giudicare dal suo aspetto il tempo sembra non passare mai, Alena Seredova ha risposto: "Passa, passa, passa, passa e lo vedo sempre di più. Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry. E ci metti un attimo, almeno io ci metto di nuovo un attimo per abituarmi. E così via. Però è importante essere sani ragazzi, perché vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene". E poi: "Strepitosa io? Allora, strepitosa… Diciamo che va bene. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera, alla fine la leggerezza del corpo porta a tanti altri benefici. Ovvio, ho 47 anni e quelli sono, ecco. Non mi ammazzo in palestra e quello anche… Forse dovrei un pochino aumentare il lavoro".

La rinascita di Alena Seredova

Tra diete e rughe si è parlato anche della rinascita di Alena dopo la fine del matrimonio con Buffon"Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera", ha sentenziato la Seredova.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Il topless di Alena SeredovaMatrimonio Buffon e D'Amico