Alena Seredova: "Perché non ho perdonato Buffon" e svela un segreto su Verissimo

Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico, avvenuto ormai dieci anni fa. "Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?", ha chiesto una follower su Instagram. "Assolutamente no. - ha risposto Alena - Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio". Poi ha aggiunto: "E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me". Da Buffon la Seredova ha avuto due figli, oggi adolescenti: David Lee e Louis Thomas. La soubrette non ha alcun rapporto con la D'Amico perché è contraria alle famiglie allargate: "Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta ma neppure una che dimentica", ha detto in passato.