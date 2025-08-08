Andrea Preti: "Sposerò Venus Williams, l'ho conquistata con le polpette al sugo"

Dove e come si sono conosciuti Andrea Preti e Venus Williams

Il primo incontro tra i due è avvenuto a Milano, alla sfilata di Gucci. "L'allora direttore creativo ci ha presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l'altro, e mi ha presentato la sua famiglia - ha raccontato Preti - Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. "Un bicchiere d'acqua", mi ha risposto sua madre. Mentre stavo al bar mi ha raggiunto Serena (Williams, ndr). Mi ha detto: "Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?". La sera c'è stata una cena, dopodiché Preti e Venus hanno iniziato a scriversi. "Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha aggiunto Andrea. Il 37enne ha poi svelato: "Venus adora che io le prepari da mangiare. Segue una dieta senza glutine e adatta ad un'atleta. Le piacciono tantissimo le mie polpette al sugo - diciamo che l'ho conquistata con quelle - le lasagne, il risotto ai funghi".

Andrea Preti: "Faccio da mental coach a Venus Williams"

Andrea Preti non ha mai praticato tennis ma da quando ha venti anni è molto amico di Francesca Schiavone. "Venus mi dice che le faccio da mental coach e mi chiede un sacco di consigli", ha rivelato l'ex modello, che in passato è stato legato ad altre due tenniste: Flavia Pennetta e Susanna Giovanardi. Ha poi avuto una lunga relazione con Claudia Gerini, che ha fatto molto discutere per via della differenza d'età: l'attrice è sedici anni più giovane di Preti. In realtà anche Venus è più grande di Andrea, di otto anni, ma il diretto interessato non guarda "l'età di una persona, mi interessa il legame affettivo. Alla gente, purtroppo, non frega niente se sia vero amore, quanto dura una relazione. Contano gli anni, puntano il dito e basta".