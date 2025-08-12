Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cristiano Ronaldo, l'anello di Georgina è da record: quanto costa  

Il prezioso diamante ha subito suscitato la curiosità del pubblico e degli esperti di gioielli
3 min

Nessuno sapeva quando, ma davamo per scontato che prima o poi sarebbe accaduto. "Sì, lo farò. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto Georgina Rodriguez nel suo ultimo post su Instagram, mostrando un anello di fidanzamento degno di un museo. Il giorno è dunque arrivato. L'ex commessa di Gucci e Cristiano Ronaldo si sposano. Dopo le nozze di Jeff Bezos è in arrivo un altro chiacchieratissimo matrimonio. Ma quello che tutti vogliamo sapere è: quanto costa l'anello di fidanzamento di Georgina? Il giocatore portoghese dell'Al-Nassr ha fatto (ancora una volta) scalpore: quell'anello di fidanzamento, un vero gioiello monumentale, è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. È tra i più costosi e spettacolari al mondo, è già entrato nella Top 5 degli anelli più preziosi della storia... e non ci sorprende.

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Georgina Rodriguez

Il pezzo, con un diamante ovale tra i 25 e i 35 carati affiancato da pietre laterali per un totale di quasi 37 carati, colpisce non solo per le sue dimensioni, ma anche per la sua qualità impeccabile: gli esperti indicano un D-Flawless di 40 o 45 carati, il più alto nella scala di colore e purezza. Si stima che la pietra centrale pesi circa 40 carati, per un valore che oscilla tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il gioielliere Daniel Nicolás, proprietario della gioielleria Nicols, ha dichiarato a Espejo Público di Antena 3 che il solo diamante ovale centrale "probabilmente" costa un paio di milioni di euro: "Potrebbe raggiungere cifre astronomiche e diventare uno degli anelli di fidanzamento più costosi della storia; queste pietre si trovano una volta su un milione in natura e sono molto, molto difficili da trovare, soprattutto se tagliate in un ovale come questa"

Un anello come status symbol

Oltre al suo costo, il gioiello è diventato un simbolo dello stile di vita di una delle coppie più in vista al mondo. L'anello non solo suggella il fidanzamento tra Georgina e Cristiano, ma rafforza anche l'immagine di lusso, raffinatezza ed esclusività che circonda l'influencer e il calciatore.

