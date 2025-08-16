Cristiano Ronaldo, non solo l'anello: 300mila euro di regali a Georgina per la proposta di matrimonio

I regali di Cristiano Ronaldo a Georgina per il fidanzamento

Nel dettaglio, CR7 avrebbe già provveduto a regalare alla futura moglie una Porsche Taycan elettrica bianca, del valore di quasi 100 mila euro, ma anche borse e abiti griffati Dior e Louis Vuitton, per un valore totale che si aggira intorno ai 29 mila euro. Ronaldo ha donato a Georgina anche due orologi, un Patek Philippe del costo di quasi 49 mila euro e un Audemars Piguet da 61 mila euro. "Lui stava preparando tutto questo da un po' di tempo e voleva che fosse davvero speciale per la sua dolce metà", ha raccontato una fonte per poi aggiungere: "Lui sa che Georgina ama le auto, soprattutto quelle elettriche, e le ha comprato una Porsche perché anche lei ama quelle di lusso. Le ha anche fatto molti regali importanti, come gli orologi perché anche lei li adora e le piace aggiungerne altri alla sua collezione".

Quando si sposano Cristiano Ronaldo e Georgina

"Cristiano ha reso questo momento davvero unico e sta già lavorando ai regali e al matrimonio che molto probabilmente avverrà nel 2026, dopo la Coppa del Mondo. Ci stanno lavorando e sarà un'impresa colossale", ha aggiunto l'insider. "Entrambi non vedono l'ora che arrivi e sarà un momento irripetibile. - ha svelato - Cristiano ha sempre desiderato sposarsi ed è molto emozionato al riguardo. Vuole rendere Georgina la donna più felice del mondo e la madre più felice per i suoi figli".