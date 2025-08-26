Cristian Totti e Melissa Monti romantici, il look dell'attrice vale oltre 10mila euro

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cristian Totti e Melissa Monti. I due stanno insieme da diverso tempo ma hanno approfittato di un bellissimo tramonto a Ibiza per scattare una foto da condividere sui social. Sono innamoratissimi e molto glamour. Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha abbinato un paio di bermuda bianchi a una camicia di lino a righine bianche e blu con maniche corte. Niente mocassini o sandali, per completare il tutto ha optato per un paio di slip-on blu notte dal mood sportivo e casual. Look griffato invece per Melissa, che lavora come attrice e a breve comparirà nella nuova stagione de I Cesaroni.