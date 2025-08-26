Cristian Totti e Melissa Monti romantici, il look dell'attrice vale oltre 10mila euro

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cristian Totti e Melissa Monti. I due stanno insieme da diverso tempo ma hanno approfittato di un bellissimo tramonto a Ibiza per scattare una foto da condividere sui social. Sono innamoratissimi e molto glamour. Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha abbinato un paio di bermuda bianchi a una camicia di lino a righine bianche e blu con maniche corte. Niente mocassini o sandali, per completare il tutto ha optato per un paio di slip-on blu notte dal mood sportivo e casual. Look griffato invece per Melissa, che lavora come attrice e a breve comparirà nella nuova stagione de I Cesaroni.
Il look griffato di Melissa Monti
Melissa Monti ha indossato un mini dress marrone con gonna a ruota e spalline sottili di Lemema, il suo brand di moda, abbinandolo ad accessori Chanel. La borsa è del marchio francese, in pelle nere martellata (venduta sugli e-commerce a oltre 6.000 euro), mentre i sandali sono quelli raso terra a doppia fascia in stile Birkenstock (un modello simile viene venduto a 5.500 euro sul sito ufficiale). Al polso la fidanzata di Cristian Totti ha sfoggiato un iconico Clic H bianco di Hermès (prezzo 660 euro), lo stesso bracciale che possiede anche la suocera Ilary Blasi.