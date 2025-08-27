Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, svelato il patrimonio della coppia: cifre stellari!

Dopo l'annuncio del fidanzamento, facciamo i conti in tasca alla cantante e al giocatore, tra le coppie più belle e seguite del momento
4 min

Quando Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato il loro matrimonio il web è letteralmente esploso. I tifosi dei Kansas City Chiefs hanno festeggiato insieme alle Swifties e, in perfetto stile 2025, il fidanzamento non è solo una questione d'amore, ma anche di popolarità e soldi. Da una parte c'è Kelce, tre volte campione del Super Bowl, conduttore di podcast e uno dei più grandi tight end di sempre. Dall'altra c'è la Swfit, 14 volte vincitrice di un Grammy, il cui Eras Tour è diventato il tour con i maggiori incassi di tutti i tempi. La loro fama combinata fa notizia da sola.

Il patrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift

Il patrimonio netto di Travis Kelce è in rapida crescita, complice anche le sue faccende di cuore. Celebrity Net Worth lo stima a 90 milioni di dollari, quasi il doppio di quanto riportato da Forbes prima della stagione NFL 2024. Il suo podcast New Heights con il fratello Jason è valutato 100 milioni di dollari, e Hollywood lo ha già contattato con ruoli in Grotesquerie di FX e in Happy Gilmore 2 di Netflix. Sul campo, il contratto di Kelce vale 34,5 milioni di dollari in due anni, con Spotrac che stima i suoi guadagni in carriera a oltre 111 milioni di dollari. Se a ciò si aggiungono i contratti con Nike, Bud Light, State Farm e Pfizer – per un valore di circa 35 milioni di dollari l'anno scorso, secondo Forbes – Kelce sta costruendo un capitale che va ben oltre il football. La sua futura moglie gioca per ora in un campionato a parte. Il patrimonio di Taylor Swift è attualmente stimato in 1,6 miliardi di dollari. Ciò è dovuto in gran parte grazie alla valutazione di 1,2 miliardi di dollari del suo catalogo musicale e al successo globale dell'Eras ​​Tour. Possiede anche oltre 115 milioni di dollari in immobili, da Nashville a New York. 

Una coppia da 1,7 miliardi di dollari

Insieme, i futuri coniugi Kelce valgono circa 1,7 miliardi di dollari. Sebbene Taylor sia ad oggi più ricca, il futuro economico di Travis - anche in virtù di questo matrimonio - sembra ben tracciato. Gli analisti ipotizzano già che potrebbe ottenere un contratto televisivo in stile Tom Brady del valore di nove cifre se abbandonasse la NFL. Nonostante i numeri impressionanti, la coppia si è affrettata a minimizzare l'ostentazione. Nel post dell'annuncio di fidanzamento, la popstar ha scherzato: "Il tuo insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano". Un promemoria che, al di là della fama e della fortuna, questa è pur sempre una storia d'amore tra due ragazzi. Anche se ambientata sul palcoscenico più importante dello sport e della musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

