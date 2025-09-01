Festival di Venezia, Georgina Rodriguez mostra il prezioso anello di fidanzamento di Ronaldo: ecco quanto vale

ROMA - Sul red carpet dei Filming Italy Venice Awards, la modella e influencer argentino-spagnola Georgina Rodríguez ha attirato gli obiettivi dei fotografi non solo per il suo abito elegante, ma soprattutto per lo scintillante anello di fidanzamento ricevuto da Cristiano Ronaldo. La stima? Un diamante da circa 30 carati del valore di 3 milioni di dollari.
Il regalo di Ronaldo alla sua Georgina
Vestita con un raffinato abito in pizzo nero, Georgina ha posato con le mani in evidenza, affiancata da altri tre anelli luminosi, una collana choker tempestata di diamanti e orecchini punto luce. Nozze in vista. L’impegno è stato ufficializzato all’inizio del mese con un post su Instagram. Il messaggio scelto per accompagnare la foto della mano abbinata a quella di Ronaldo: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. La coppia, insieme da quasi dieci anni, ha costruito una famiglia solida con due figlie – Alana, 7 anni, e Bella, 3 anni – e ha affrontato con dolore la perdita del gemello di Bella, Angel, durante la nascita. Ora è tempo di sorrisi, regali e partecipazioni. Il matrimonio tra i due sarà un evento da non perdere.