"Nico Gonzalez beccato in casa con l'amante": la ex fidanzata Paloma Silberberg svela il tradimento

La tecnologia è entrata in scivolata su Nico Gonzalez , passato di recente dalla Juventus all'Atletico Madrid . L’ex Paloma Silberberg, professione modella, ha raccontato il tradimento che ha portato alla rottura della coppia. L’ha spiegato ai microfoni di Karina Mazzocco durante il programma A la tarde (América), specificando che ha chiamato Nico Gonzalez al telefono senza ottenere risposta e quindi si è collegata con le telecamere della casa e lo ha trovato in compagnia di un'altra ragazza: “Prima ancora che io atterrassi in Argentina, lui era con un'altra. E non era italiana, era argentina. Mi sono bevuta tutte le chiacchiere che mi aveva fatto (Nico) il giorno prima” .

Nico Gonzalez e la fine della relazione con Paloma Silberberg

La storia continua: “Per fortuna non ci sono telecamere nelle camere da letto, ma li ho visti in salotto, in piscina, era un touch and go”. In precedenza c’era stato anche flirt con Sabrina Rojas in discoteca (circolava un video): “Siamo stati insieme più o meno tre anni. Nel frattempo abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo arrivati a convivere. Ci siamo lasciati il 20 luglio. Non è successo per colpa della storia con Sabrina, ma questa cosa ha contribuito. Sono state un sacco di cose. Non posso confermare se sia successo qualcosa tra loro. Dovete chiederlo a loro. Ovviamente, mi sono sentita umiliata quando ho visto quel video in tv. Immagina, io non sapevo nulla. Lui mi ha detto che gliela avevano presentata lì per salutarla e che avevano solo parlato. Lei gli ha detto che non lo conosceva. Mi sono sentita umiliata perché ho una famiglia, ho delle amiche che hanno dovuto vedere quel video, oltre a un intero Paese... Sono rimasta nel mezzo e hanno colpito me".