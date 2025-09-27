Giulia De Lellis parto, Tony Effe chiama in ospedale per una richiesta particolare  

Giulia De Lellis sta per partorire. Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Priscilla , frutto dell'amore tra l'influencer e il cantante romano Tony Effe . Secondo quanto riporta Dagospia, il rapper sarebbe tutti i giorni in contatto con l'ospedale Gemelli di Roma dopo aver richiesto un reparto speciale per la sua compagna. Alcuni collaboratori della struttura avrebbero inoltre riferito che il rapper si porrebbe nei loro confronti sempre in maniera gentile ed educata. Dunque ben lontano da quell'immagine da duro che un po' tutti abbiamo in mente... Ma del resto la stessa De Lellis, insieme a Tony da poco più di un anno, è sempre stata chiara sulla questione: "Lui è tutto il contrario di quello che può pensare. Meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo. Chi pensa che sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce".

Giulia De Lellis incinta, le parole sulla gravidanza

Qualche tempo fa Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi follower che la sua gravidanza è andata avanti nel migliore dei modi. "Io sto benissimo e mi sento fortunatissima", ha ammesso. Ha poi rimarcato, più di una volta, che la piccola Priscilla è stata fortemente voluta da lei e Tony Effe. "È stata desiderata, cercata e voluta". La De Lellis ha inoltre ammesso che Tony voleva già provarci dopo dopo 2-3 mesi di relazione ma lei è stata più cauta: "Io ho preferito aspettare e risolver alcune situazioni, prendendo una casa più grande. Soltanto dopo abbiamo iniziato a provarci".

Perché la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe si chiama Priscilla

A scegliere il nome della figlia è stato Tony Effe, che ha subito convinto Giulia De Lellis. "La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Se pensate di mettere d’accordo tutta la famiglia non finite più. Fregatevene di quello che dice la gente. Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo", ha confidato.