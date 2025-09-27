Kate Middleton, è guerra con Camilla: scoppia il tiara gate

Il rapporto tra Kate Middleton e la Regina Camilla non è mai stato dei migliori. Basti pensare che la moglie di Re Carlo aveva persino consigliato anni fa a William di non sposare la Principessa del Galles che, com'è risaputo, era una commoner senza neppure una goccia di sangue blu. Nonostante il tempo e la malattia di Lady Middleton, le due non sono mai riuscite a superare certe differenze. E all'ultima cena di Stato, quella con Donald Trump , sono emersi alcuni dettagli che hanno messo in mostra il clima tutt'altro che idilliaco tra nuora e suocera (seppur acquisita!). Durante la chiacchierata con Melania Trump, Camilla ha ordinato a Kate di spostarsi e si sarebbe inoltre imposta sulla scelta del look della Principessa e in particolare sulla tiara da indossare.

Kate Middleton e Camilla in guerra per la tiara

Da quando è diventata Principessa del Galles, ovvero da quando Re Carlo è salito al trono, Kate Middleton ha partecipato a sette eventi di gala. E di questi sette, ha indossato la tiara Lover's Knot, considerata la sua preferita, in ben cinque occasioni. Per questo ultimamente nel Regno Unito si è parlato del motivo per cui sceglie praticamente sempre la stessa: questa tiara di diamanti e perle è davvero la sua preferita o è una sorta di imposizione di Camilla? Secondo alcune malelingue ci sarebbe lo zampino della Regina, custode del gioielliere reale, che non presterebbe altri pezzi alla Principessa. Costretta, dunque, ad indossare sempre la stessa tiara. Bellissima sì, ma anche molto pesante per via di quelle perle a forma di goccia pendenti e in continuo movimento che non la rendono particolarmente pratica. Basti pensare che una volta la defunta Lady Diana ammise che il movimento delle pietre le aveva causato numerosi mal di testa.

Perché Kate Middleton e Camilla non si sopportano

Camilla ha sempre disprezzato le origini borghesi di Kate Middleton, che considerava "indegna" per un erede al trono. Pare addirittura che la Regina sia stata l'artefice della rottura tra la Principessa e William nel 2007. E non approvò mai il ritorno di fiamma, tanto da invitare fino all'ultimo William a far saltare il matrimonio. Col tempo le due hanno cercato di mantenere le apparenze in pubblico ma il pessimo rapporto è diventato evidente quando Kate si è rifiutata di fare un inchino a Camilla durante l'incoronazione di Carlo. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il gesto della Principessa è stata una conseguenza del rifiuto della Regina Consorte di ricevere la famiglia della Principessa, alla quale, inoltre, è stato consentito invitare solo quattro parenti. Inoltre, a detta di alcuni esperti di affari reali, Camilla sarebbe stata coinvolta nella fuga di notizie intime e scandalose riguardanti Kate e William con l'obiettivo di minare l'immagine della coppia.