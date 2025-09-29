Raoul Bova, i paparazzi lo fotografano a Roma con una collega

Raoul Bova beccato con la collega Beatrice Arnera dopo la chiacchierata fine della lunga storia d'amore con Rocio Munoz Morales . Dagospia, che ha pubblicato alcune foto, ha sorpreso l'attore a pranzo al ristorante Quinto a Roma insieme alla collega, che recita con lui nella fiction di Canale 5 Buongiorno, Mamma . Lui indossa i panni del protagonista Guido mentre lei quelli di Agata. Le persone presenti raccontano che tra i due ci sarebbero stati baci, abbracci e carezze, fino a un inatteso momento di commozione che avrebbe visto Bova lasciarsi andare alle lacrime.

Raoul Bova insieme all'attrice Beatrice Arnera dopo lo scandalo

Del resto, Raoul Bova sta vivendo dei mesi complicati. Il caso degli "audio spaccanti" ha incrinato la sua serenità e spezzato per sempre il suo legame Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie. L’attore stesso, in un'intervista a Verissimo, ha ammesso di non aver capito inizialmente "l’entità e la gravità" di ciò che stava succedendo, e che è stato "un momento particolarmente intenso" da elaborare. Secondo il 54enne c’è stato un vero e proprio accanimento mediatico, che ha definito come "violenza", aggravato dall’uso dei social, meme, insulti e diffusione di notizie private.

Chi è Beatrice Arnera

Classe 1995, dunque più giovane di Raoul Bova di ben 24 anni, Beatrice Arnera è un’attrice italiana. Sua madre è la cantante lirica Silvia Gavarotti, quindi fin da bambina ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo. Durante l’infanzia ha viaggiato con la madre in tournée nei teatri italiani ed europei. Ha lavorato in alcune fiction italiane tra cui Una grande famiglia, Il commissario Montalbano, Solo per amore, Un passo dal cielo. In passato è stata legata ad Andrea Pisani, comico del duo PanPers. La coppia ha avuto nel 2024 una figlia di nome Matilde.