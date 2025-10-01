Zaccagni e la moglie Chiara Nasti in crisi? Il pesante gesto fa tremare i fan  

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti in crisi? Non è la prima volta che si parla di maretta tra i due. Del resto chi è che non litiga in un matrimonio? Eppure l'ultimo gesto del giocatore della Lazio sta facendo parecchio discutere. Il capitano biancoceleste ha smesso di seguire sui social la moglie , che può vantare oltre due milioni di follower. Al contrario la bella napoletana continua a seguire il profilo del marito, conosciuto a Ibiza qualche estate fa. Un semplice unfollow potrebbe sembrare banale, ma quando si parla di una delle coppie più esposte del mondo social e calcistico italiano, ogni dettaglio viene analizzato con la lente d’ingrandimento. Così come il fatto che Chiara abbia tolto il cognome Zaccagni dalla sua bio social.

Zaccagni e Chiara Nasti in crisi?

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sarebbero dunque in crisi, almeno stando a questo segnale social che potrebbe anche testimoniare un momento difficile passeggero per la coppia. Tra l'altro non si tratta della prima volta che aleggiano voci del genere sulla coppia. I due già lo scorso marzo avevano attirato la curiosità dei social. All'epoca l’esperta di gossip Deianira Marzano, molto vicina a Chiara, aveva spiegato: "Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età".

Il difficile momento di Chiara Nasti

Dopo la nascita della piccola Dea, la secondogenita della coppia, Chiara Nasti ha vissuto un momento di crisi personale. “Ricordate che anche i Vip e i ricchi hanno problemi personali e momenti no – ha fatto sapere l'esperto di gossip Rosica – non sono macchine. Siamo tutti uguali”. Tra l’altro, nell'ultimo anno, la Nasti ha dovuto fare i conti pure con alcuni problemi legati ad una sua collaboratrice domestica. Una donna di nazionalità sudamericana che è stata denunciata dall’influencer per la scomparsa di costosi gioielli e vestiti. Pare che la colf fosse solita indossare i vestiti della Nasti – mentre lei non era presente in casa – per scattare delle foto e vantarsi così sui social con amici e parenti.