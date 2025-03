Il periodo difficile di Chiara Nasti: cosa ha scritto e cosa succede con Zaccagni

Chiara Nasti non sta vivendo un momento facile. E i suoi follower l'hanno notato: sui social, dove è sempre molto presente, appare oggi con minore frequenza e dalle sue espressioni traspare ua certa tristezza ed irrequietezza. A conferma di ciò l'ultima story della moglie di Mattia Zaccagni: l'influencer napoletana ha condiviso un messaggio di un suo amico in cui la esorta a "non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento" perché "non ti aiuterà. Se vuoi stare davvero bene fallo nel modo giusto, senza portarti dentro stress e nervosismo. Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi sempre scegliere come reagire". Proprio quest'ultima frase ha colpito molto Chiara, che ha voluto evidenziale e riscriverla. Non ha chiarito il motivo del suo problema ma a quanto pare è determinata a superarlo nel migliore dei modi.