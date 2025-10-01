Alfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni è giusto". Chi è il compagno  

FIori d'arancio in vista per Alfonso Signorini. All'età di 61 anni , il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno storico, Paolo Galimberti. Una decisione che arriva dopo una lunga storia d'amore e anche una crisi che li aveva separati per un periodo ma che è stata poi brillantemente superata. "Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi (si riferisce al lavoro con il Grande Fratello, ndr), per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. - ha spiegato Alfio al Corriere della Sera - Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così". Per Signorini si tratta del suo primo matrimonio.

Alfonso Signorini matrimonio. Chi è Paolo Galimberti, compagno e futuro marito

Quattro anni più piccolo di Alfonso Signorini, Paolo Galimberti è un imprenditore e politico italiano, vicepresidente e Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. In passato è stato presidente dei giovani di Confcommercio, nonché socio con la sua famiglia in Euronics. Dal 1997 è Consigliere di Amministrazione di Euronics Italia Spa. Nel 2013 viene eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lombardia per il Popolo della Libertà. Poi, dal 2013, aderisce a Forza Italia ricoprendo i due importantissimi ruoli già citati. Alle elezioni politiche del 2018, infine, è candidato da Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 4 - 02 in seconda posizione, ma non viene eletto. Dai primi anni Duemila è legato sentimentalmente ad Alfonso Signorini.

Dove e quando si sono conosciuti Alfonso Signorini e Paolo Galimberti

I due si sono conosciuti su una chat. "Su una chat di Tiscali, sezione incontri. - ha raccontato in passato Signorini - Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68. Mi contattò lui. ‘L’unico perlage che amo è quello del Blanc de Blancs’. Mi incuriosì. Era il 2002, lavoravo con Chiambretti. Scoprimmo di abitare entrambi a Milano. Mi disse: ‘Ora sono in barca’. E io sfacciato: ‘Ma è tua?’. Sa, avevo certe aspirazioni. ‘E che auto hai?’. ‘Una Aston Martin’. ‘Ah’. Pensai mi prendesse in giro. ‘Rientro stasera, se ti va ci vediamo più tardi’, propone. Non potevo, ero ospite al Maurizio Costanzo Show. ‘Se ti va guardami in tv’". Alfonso ha continuato: "Purtroppo mi guardò. Portavo una giacca rosa, dissi una serie di scemenze. E lui sparì. Mi bloccò pure sul cellulare. Una settimana dopo si rifece vivo. ‘Scusami, sono stato maleducato, però mi hai un po’ scioccato, troppo esuberante. Eppure vorrei conoscerti’. Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati".