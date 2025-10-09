Francesca Fagnani, furiosa lite in strada con la vigilessa: cosa è successo

Attimi di tensione per Francesca Fagnani . La conduttrice è stata paparazzata mentre litigava in centro a Roma con la polizia municipale. Come riporta il settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto, la giornalista aveva parcheggiato la sua auto, un'Audi , "senza contrassegno ztl esposto" nel quartiere romano del Ghetto. Una vigilessa ha notato la vettura e stava per farle la multa . E subito dopo la situazione è degenerata, o quasi.

Francesca Fagnani litiga a Roma con una vigilessa

La Fagnani si è mostrata subito combattiva e si è messa a contestare la decisione dell'agente "prima artigli e tono deciso, poi il tentativo di smorzare con voce più dolce e la belva, di colpo, è diventata un agnellino", ha scritto la rivista per poi aggiungere: "Persino il portiere di un condominio è intervenuto in suo aiuto, ma la multa sembrava inevitabile". E ancora: "Alla fine Fagnani è risalita in macchina, un'Audi Q 5, ha fatto il giro dell'isolato e ha parcheggiato solo pochi metri più in là, ma sempre in zona Ztl (e ancora senza permesso)".

Francesca Fagnani si prepara al ritorno in tv

Questi sono per Francesa Fagnani giorni frenetici: dal 28 ottobre tornerà in tv il suo Belve, ormai considerato a tutti gli effetti un vero e proprio programma cult. Non sono stati ancora annunciati gli ospiti ma secondo rumors potrebbero essere intervistati: Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Rocio Munoz Morales, Fabio Fognini. E si vocifera di un ruolo speciale per Maria De Filippi.