Giulia De Lellis torna a casa con la figlia: dove ha partorito e la dedica a Tony Effe

Giulia De Lellis ha lasciato l'ospedale Gemelli, dove ha partorito, e insieme al compagno Tony Effe è tornata a casa con la figlia Priscilla, nata qualche giorno fa. Su Instagram, Giulia ha aggiornato i follower, mostrato le immagini del papà che portava l'ovetto con la piccola e poi ha ringraziato lui, la sua famiglia e tutte le perìsone che l'hanno seguita in questi mesi.