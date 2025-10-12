Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Giulia De Lellis torna a casa con la figlia: dove ha partorito e la dedica a Tony Effe

L'influencer lascia l'ospedale Gemelli con il compagno e la piccola Priscilla: tutte le sue parole
Giulia De Lellis torna a casa con la figlia: dove ha partorito e la dedica a Tony Effe
1 min

Giulia De Lellis ha lasciato l'ospedale Gemelli, dove ha partorito, e insieme al compagno Tony Effe è tornata a casa con la figlia Priscilla, nata qualche giorno fa. Su Instagram, Giulia ha aggiornato i follower, mostrato le immagini del papà che portava l'ovetto con la piccola e poi ha ringraziato lui, la sua famiglia e tutte le perìsone che l'hanno seguita in questi mesi.

Giulia De Lellis, cosa ha scritto a Tony Effe e dove ha partorito

Giulia De Lellis ha partorito all'ospedale Gemelli di Roma: "La nostra bambina - ha scritto sui social - è stata un miracolo venuta al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di voi. Ma soprattutto grazie all'amore della mia vita che non mi ha lasciata sola un secondo".

