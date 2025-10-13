Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera "vanno a convivere in 700 mq", il gossip  

Altro che due cuori e una capanna: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si preparano a mettere alla prova il loro amore in una villa di 700 metri quadrati nel cuore di Milano. Secondo quanto scrive Santo Pirrotta su Vanity Fair, la coppia sarebbe pronta per la convivenza . Pertanto avrebbe messo gli occhi – e le mani – su una lussuosa dimora a due passi da piazza San Babila, zona che di "rustico" ha ben poco ma che sembra perfetta per una love story in versione deluxe. Il rogito è atteso entro fine mese, ma gli architetti sono già all’opera: pare che la ristrutturazione punti a rendere ancora più accogliente l’ambiente. Del resto, quando si tratta di 700 mq con giardino privato in centro a Milano, la parola d’ordine è una sola: comfort. E indubbiamente anche un bel po’ di romanticismo. La relazione tra i due è uscita allo scoperto solo da qualche mese, ma le cose sembrano già correre a ritmo spedito. E quando si parla di una delle donne più amate dello showbiz e di un uomo dal cognome altisonante, ogni passo fa notizia.

Le parole di Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della sua relazione con Nino Tronchetti Provera a Verissimo. "Sono agli inizi di una relazione, la vivo con naturalezza e vediamo come andrà a finire. Si chiama Nino, è bello cercare di proteggerla il più possibile, anche per capire, vedremo, speriamo. Andando avanti con l’età uno cerca di capire se si possono innescare tutte le situazioni. Vedremo", ha dichiarato. Nino Tronchetti Provera è cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera (ex amministratore delegato di Pirelli) ed è anche lo zio di Giovanni, noto alla cronaca rosa per la sua relazione con Chiara Ferragni. È cresciuto in una famiglia che da generazioni rappresenta uno dei nomi più solidi dell’industria italiana, ma ha sempre preferito muoversi con discrezione, costruendosi una carriera solida e indipendente.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Classe 1968, dunque 9 anni più grande di Michelle Hunziker, Nino Tronchetti Provera è un imprenditore/manager italiano, noto negli ambienti della finanza sostenibile e degli investimenti green. Dopo la laurea con lode in Economia Aziendale alla Luiss e un MBA all’INSEAD, ha cominciato la sua carriera da McKinsey & Co, dove ha fondato la practice ambientale. Nel 2007 ha fondato Ambienta, oggi uno dei più grandi fondi di private equity in Europa specializzati in investimenti sostenibili. Con sede a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce oltre 3 miliardi di euro e ha l’ambizione di finanziare aziende che riducono l’inquinamento, migliorano l’efficienza delle risorse e lavorano per un pianeta più sano. In passato è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice di eventi d’arte. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra.