Maradona Junior, non è ancora finita con la moglie Nunzia: "Ho avuto problemi ma..."  

Dopo mesi di indiscrezioni e voci insistenti su una presunta separazione, Diego Armando Maradona Junior ha deciso di affrontare pubblicamente le speculazioni sul suo matrimonio con Nunzia Pennino , sua moglie da oltre dieci anni. Ospite del podcast In Vino Veritas, il figlio primogenito di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra ha ammesso che la coppia ha attraversato momenti difficili, ma ha ribadito con forza il legame che li unisce. "Ho avuto problemi con mia moglie, perché il matrimonio non è sempre tutto rose e fiori, anzi, spesso è il contrario. Ma lei è mia moglie, è lei. Nessuno può prenderne il posto", ha dichiarato Maradona Jr., attualmente allenatore di calcio , mettendo a tacere – almeno in parte – i gossip che da giugno lo volevano ormai separato dalla Pennino.

Diego Armando Maradona Junior e i problemi con la moglie Nunzia Pennino

Le voci erano state alimentate soprattutto dalla loro assenza congiunta sui social e da alcune segnalazioni diffuse dall’influencer Deianira Marzano, che avevano fatto pensare a una rottura definitiva. Ma dalle parole del primogenito del leggendario Pibe de Oro emerge un quadro diverso: una crisi sì, ma non una fine definitiva. "Lei è parte integrante della vita che ho voluto costruire. Mia moglie e i miei figli sono la famiglia che ho scelto. Li difenderò e combatterò per loro fino all’ultimo giorno della mia vita", ha aggiunto Diego, sottolineando come il legame affettivo con Nunzia sia radicato in anni di sacrifici e condivisione. "So cosa abbiamo affrontato per stare insieme, per sposarci quando eravamo ancora fidanzati da poco. So cosa abbiamo vissuto per avere il nostro primo figlio, che non arrivava. So cosa mi ha dato nei momenti più duri e anche in quelli felici. Sarei un ingrato se non riconoscessi tutto questo", ha concluso.

La lunga storia d'amore tra Diego Armando Maradona Junior e Nunzia Pennino

Solo dieci anni fa, nel 2015, il romantico matrimonio di Diego e Nunzia, celebrato a Napoli e trasmesso in diretta da Pomeriggio 5. Tra gli assenti Diego Armando Maradona Senior, che non ha partecipato per via di alcuni problemi di salute. Nel corso degli anni la coppia è stata più volte ospite di Barbara D'Urso, che aveva anche chiesto a Nunzia di partecipare ad una sua edizione del Grande Fratello. Le trattative sono poi saltate quando la Pennino ha scoperto di essere incinta della seconda figlia. La bambina non ha mai avuto modo di conoscere il suo famoso nonno, a differenza del fratello maggiore Diego Matias. "Mio padre ha potuto battezzare il mio primogenito Diego, ma non ha mai conosciuto India, la secondogenita, è stata una cosa tremenda. Non ho mai accettato la sua perdita. Non credo che fosse il momento giusto, non è stato giusto che io non sia potuto andare in Argentina a causa del Covid. Ho scoperto della sua morte mentre ero all'ospedale", ha raccontato in passato Maradona Jr.