Raffaella Fico e il bacio con Armando Izzo: l'amore è ufficiale (e social)  

Raffaella Fico è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, il calciatore Armando Izzo , e lo ha fatto in grande stile... direttamente dallo stadio. Durante l’ottava giornata di Serie B tra Frosinone e Monza, sugli spalti dello stadio Benito Stirpe c’erano due spettatrici speciali: Raffaella e sua figlia Pia , nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. La ragazzina, come mostrato in una storia Instagram pubblicata poco prima del match, indossava orgogliosamente la maglia del difensore brianzolo Armando Izzo. E non è finita qui. A partita finita, Raffaella ha condiviso una foto tenerissima che toglie ogni spazio all'immaginazione: un bacio con Izzo , scattato proprio dopo il match, a suggellare ufficialmente la loro storia d’amore.

Raffaella Fico e Armando Izzo stanno insieme

Negli ultimi giorni, i più attenti avevano già notato movimenti sospetti sul profilo Instagram della soubrette. Raffaella Fico aveva smesso di seguire praticamente tutti, lasciando tra i pochi profili attivi solo quello della figlia e – guarda caso – proprio quello di Izzo. Ora ha iniziato a seguire anche altre tre persone, tutte legate al calciatore, che ha due figli e una ex moglie, Concetta. Come Raffaella, anche lui è napoletano ma con quattro anni di differenza: lei classe 1988, lui 1992.

La vita privata di Raffaella Fico

Il calcio, insomma, resta una costante nel cuore (e nella vita sentimentale) della Fico. Dopo il flirt con Cristiano Ronaldo, si è legata a Mario Balotelli, con cui oggi mantiene un rapporto disteso e affettuoso, "come fratello e sorella", come l'ha definito la Fico. Poi, tra il 2016 e il 2018, è stata fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. Ultimo compagno ufficiale, prima di Izzo, è stato l’imprenditore Piero Neri. Ma la relazione è finita nel 2022.