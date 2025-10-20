Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera "si sono lasciati", salta la convivenza

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano aver già messo fine alla loro relazione, iniziata appena qualche mese fa e seguita con grande curiosità. La conduttrice e l’imprenditore erano stati paparazzati per la prima volta insieme all’inizio dell’estate, con tanto di bacio pubblico durante il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico. Da lì, vacanze mano nella mano, incontri di famiglia e – secondo indiscrezioni – perfino un progetto di convivenza. Ma ora qualcosa sembra essersi incrinato. Secondo quanto svela Dagospia, il flirt sarebbe già giunto al capolinea. I motivi? Ancora top secret . Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che mantengono il silenzio stampa e tengono le distanze dai rumors.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non stanno più insieme

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero allontanati. Eppure, fino a pochissimo tempo fa, tutto faceva pensare al contrario: Michelle, ospite di Verissimo, aveva parlato della frequentazione con toni distesi, dicendo di vivere tutto "in modo naturale e senza fretta". Inoltre, si mormorava che la coppia fosse alle prese con la ristrutturazione di una villa milanese dal valore di circa 700mila euro, scelta come possibile nido d’amore. Ma "a Milano quasi tutti danno per finita la storia tra la nonna più sexy d’Italia e il suo compagno, cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera", scrive Dagospia. Se la rottura sarà confermata questa relazione rientrerebbe a pieno titolo tra i celebri "amori estivi" che brillano in fretta e si spengono altrettanto rapidamente.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Classe 1968, dunque 9 anni più grande di Michelle Hunziker, Nino Tronchetti Provera è un imprenditore/manager italiano, noto negli ambienti della finanza sostenibile e degli investimenti green. Dopo la laurea con lode in Economia Aziendale alla Luiss e un MBA all’INSEAD, ha cominciato la sua carriera da McKinsey & Co, dove ha fondato la practice ambientale. Nel 2007 ha fondato Ambienta, oggi uno dei più grandi fondi di private equity in Europa specializzati in investimenti sostenibili. Con sede a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce oltre 3 miliardi di euro e ha l’ambizione di finanziare aziende che riducono l’inquinamento, migliorano l’efficienza delle risorse e lavorano per un pianeta più sano. In passato è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice di eventi d’arte. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra.