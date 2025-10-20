Stefano De Martino, "Caroline Tronelli sparita per colpa dell'ex": cosa sta succedendo

Stefano De Martino sarebbe tornato single. Il condizionale è d'obbligo perché al momento mancano dichiarazioni ufficiali del diretto interessato. Come fa notare Dagospia, però, da più di un mese il conduttore di Affari Tuoi non si fa vedere in compagnia di Caroline Tronelli , la ragazza napoletana con cui è stato paparazzato (numerosissime volte!) per tutta l'estate. Il chiaro segno - per molti - di un sentimento ormai spento. Ad aggiungere ulteriori dettagli l'esperto di gossip Santo Pirrotta su Vanity Fair: pare che la presenza dell' ex fidanzata nella vita di De Martino abbia infastidito e non poco la Tronelli.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati

"Stefano De Martino torna single. È finita la chiacchieratissima storia d'amore con Caroline Tronelli. - scrive Pirrotta - Le voci di una crisi si rincorrono da tempo, tanto che i due non appaiono più insieme sui social e non vengono più paparazzati insieme da tempo. Pare che la presenza un po' troppo ingombrante della ex del presentatore, Gilda Ambrosio, possa avere avuto un peso. Stefano ha trascorso il compleanno lontano da Caroline, e sta dedicando anima e cuore al figlio Santiago e al suo lavoro".

Stefano De Martino e Caroline Tronelli e il video intimo rubato

Per tutta l'estate Caroline Tronelli, che ha solo 24 anni, ha cercato di non alimentare il gossip sulla liaison con Stefano De Martino, complice anche la grande voglia di riservatezza del 36enne. Purtroppo però i due sono finiti al centro dello scandalo quando un hacker è riuscito ad entrare nelle videocamere di sorveglianza della casa della giovane ed ha diffuso un video intimo della coppia. Questo filmato è diventato poi virale su Telegram, ed altre piattaforme, e la vicenda ha colpito molto il conduttore che mai sarebbe voluto finire al centro della cronaca per questa triste vicenda. De Martino ha recentemente commentato questa storia ad un evento a Roma, dove ha spiegato che "si è sentito sporco", ma non ha fatto alcun riferimento a Caroline.