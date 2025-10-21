Raffaella Fico incinta di Armando Izzo? Il gossip bomba: "Per questo sono usciti allo scoperto"

Raffaella Fico sarebbe incinta di Armando Izzo . Il condizionale è d'obbligo perché la notizia non arriva dai diretti interessati. A spifferarla l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccolto la segnalazione di una persona vicina alla soubrette napoletana. "Raffaella Fico è in dolce attesa per questo sono usciti allo scoperto", ha raccontato la fonte. "Non sei la prima persona che lo dice", ha aggiunto Deianira. Ad alimentare i sospetti anche l'ultima story della Fico, quella in cui scopre la pancia, che sembra più rotonda del solito e tagga il nuovo compagno. Non è passata inosservata la canzone che accompagna l'immagine: Io camminerò di Umberto Tozzi. Una canzone d'amore che descrive un viaggio di coppia in cui l'uomo assume il ruolo di guida, promettendo di percorrere la strada della vita insieme alla sua donna. Il brano simboleggia inoltre un'unione indissolubile, la condivisione di ogni momento e la gioia che arriva con la nascita di un figlio.

Raffaella Fico e Amando Izzo innamoratissimi

In attesa di una conferma o di una smentita, Raffaella Fico e Armando Izzo sembrano innamoratissimi. Dopo essere usciti allo scoperto la soubrette ha mostrato sui social un mazzo di rose rosse ricevuto dal calciatore del Monza. E un biglietto dolcissimo: "Quando guardi la luna nessuna stella ti distrae. Ti amo", ha scritto il giocatore. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di questa relazione, che sembra già molto seria. Oltre che passionale e coinvolgente. Per la Fico si tratterebbe del secondo figlio dopo Pia, avuta da Mario Balotelli. Per Izzo il terzogenito: dall'ex moglie Concetta ha avuto due eredi.

La vita privata di Raffaella Fico

Il calcio è da sempre una costante nella vita sentimentale della Fico. Dopo il flirt con Cristiano Ronaldo, si è legata a Mario Balotelli, con cui oggi mantiene un rapporto disteso e affettuoso, "come fratello e sorella", come l'ha definito la Fico. Poi, tra il 2016 e il 2018, è stata fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. Ultimo compagno ufficiale, prima di Izzo, è stato l’imprenditore Piero Neri. Ma la relazione è finita nel 2022.