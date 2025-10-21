Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Belen ha un nuovo fidanzato, le foto del bacio con Kemal Alagol

La soubrette argentina paparazzata in compagnia di un uomo affascinante, che non lavora nel mondo dello showbiz
3 min
TagsBelen

"Sono single e casta", ha dichiarato Belen Rodriguez solo qualche mese fa. Ora qualcosa è cambiata. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha immortalato la showgirl argentina in dolce compagnia: accanto a lei c’è Kemal Alagol, affascinante chirurgo dalla fama impeccabile, già noto nei circoli più esclusivi di Roma e Milano. I due sono stati sorpresi mentre si dirigevano verso la stazione: nelle immagini si vede lui che le porta con galanteria la valigia e lei che sorride complice. Poi, in auto, un bacio appassionato che suggella il momento. Un gesto che parla più di mille parole: Belen è di nuovo innamorata.

Chi è Kemal Alagol, il nuovo presunto fidanzato

Kemal Alagol non è un nome nuovo nell’ambiente Vip. Elegante, riservato, con un profilo social blindatissimo ma seguito da volti noti come Elena Santarelli e Cecilia Capriotti, è un uomo d’altri tempi, un vero gentleman. Il tipo d’uomo che ti fa sentire unica, anche solo portandoti la borsa o aprendoti la portiera dell’auto. Dopo un periodo turbolento, segnato da tensioni familiari e momenti di riflessione, per Belen sembra finalmente riaprirsi la strada verso la serenità. I rapporti con la sorella Cecilia, che per un po’ erano sembrati raffreddati, si sono ricuciti con dolcezza, complice anche l’arrivo della piccola Clara Isabel, la prima nipotina.

Un nuovo capitolo per Belen Rodriguez

Un nuovo amore, una famiglia che si ricompone, un sorriso che torna a brillare: Belen Rodriguez è pronta a vivere la sua stagione più bella. E questa volta, sembra volerlo fare con tutta la grazia (e la passione) di una donna che ha imparato a scegliere se stessa.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

