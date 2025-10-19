Belen, è pace con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ancora un colpo di scena nella famiglia Rodriguez . Dopo mesi di silenzi, tensioni e pettegolezzi, è finalmente tornato il sereno. A fare da paciere? Una neonata: la piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, arrivata da poco a riempire di gioia (e a quanto pare anche di pace) la famiglia argentina. A lanciare il segnale che nessuno si aspettava è stata Veronica Cozzani , mamma di Belen e Cecilia, che su Instagram ha postato una foto che parla chiaro: Belen, Cecilia e Ignazio seduti a tavola insieme, sorridenti e rilassati. Uno scatto che vale più di mille parole, considerando che per mesi si era vociferato di un presunto gelo tra la showgirl argentina e il compagno della sorella.

Belen insieme alla figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le voci di maretta erano diventate sempre più insistenti dopo che Belen aveva condiviso (e poi rimosso) una storia per annunciare la nascita della nipotina: gesto che, secondo qualcuno, avrebbe fatto infuriare Moser, al punto da rompere ogni rapporto. Il tutto, mentre Cecilia era nel pieno del post gravidanza, rendendo ancora più teso il quadro familiare. Eppure, qualcosa sembra essere cambiato. Forse complice l’arrivo della dolcissima Clara Isabel, o forse la volontà di mettere da parte gli screzi per amore della famiglia, ma ora la ritrovata armonia è ufficiale.

Il primo miracolo della piccola Clara Isabel

Non solo lo scatto postato dalla Cozzani, ma anche una tenerissima storia condivisa da Belen, che tiene in braccio la piccola Clarita, ormai diminutivo ufficiale della piccola Moser, che è tra l'altro nipote del grande campione Francesco. Un'immagine che nessuno si aspettava, soprattutto dopo che lo scorso settembre Belen e Cecilia erano state viste insieme alla festa di compleanno della showgirl, ma senza la presenza di Ignazio, alimentando i gossip sull’allontanamento tra i due. Durerà questa tregua? Per ora una cosa è certa: Clara Isabel ha già compiuto il suo primo miracolo.