sabato 18 ottobre 2025
Ignazio Moser, sorpresa a Cecilia Rodriguez dopo il parto. Belen sparita

La coppia è rientrata a casa con la piccola Clara Isabel ma le ultime mosse della soubrette argentina continuano a far discutere. È calato di nuovo il gelo in famiglia?
3 min
TagsIgnazio MoserCecilia RodriguezBelen

Giorni intensi e magici per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che sono finalmente tornati a casa con la loro piccola Clara Isabel, dopo un parto lungo e intenso durato oltre 10 ore. Un rientro commovente e da favola. La neo mamma e la bambina sono state accolte da una sorpresa tenerissima preparata proprio da papà Ignazio (con qualche aiutino speciale): palloncini colorati, cameretta pronta e un’atmosfera da sogno. L’ex ciclista, figlio del campione Francesco Moser, ha voluto condividere con i suoi follower questo momento magico, pubblicando un video in cui mostra ogni dettaglio della dolce accoglienza. 

Cecilia Rodriguez è tornata a casa dopo il parto

A dare il benvenuto a mamma Cecilia e alla piccola Clarita c’erano anche Nino, il fedele cagnolino di famiglia, in modalità "bodyguard tenerissimo", e la dolcissima Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez, che Ignazio ha affettuosamente definito “sorella maggiore” della piccola Clara. "Nino in versione Security, Luna in versione sorella maggiore, benvenuta a casa Clarita", ha scritto Moser nella didascalia che accompagna la foto del tenero momento. A documentare tutto, con l'entusiasmo di una nonna al settimo cielo, Veronica Cozzani, la mamma delle sorelle Rodriguez, che ha immortalato i momenti più belli tra scatti e video.

Belen sparita dopo la nascita della figlia di Cecilia e Ignazio

In questo dolce quadretto a colpire più di tutto è però un'assenza che fa rumore: quella di Belen Rodriguez. La figlia Luna Marì è andata a conoscere la cugina con la nonna e non con la mamma. Per sbaglio la soubrette aveva annunciato prima del previsto la nascita della nipotina per poi cancellare tutto. Una mossa che, secondo alcuni, avrebbe infastidito e non poco Ignazio Moser. E dopo questa piccola gaffe Belen non ha fatto altro: nessun commento, nessun like, niente di niente dopo il parto di Cechu. Un silenzio social che riaccende i riflettori sulle voci di un possibile gelo tra le due sorelle, che già in passato avrebbero avuto alcune incomprensioni. Fino a poco tempo fa sembrava che tra le due fosse tornato il sereno - c'era stato un pranzo di famiglia in occasione del compleanno di Belen - ma questo nuovo dettaglio fa pensare che qualche crepa nel rapporto potrebbe essere ancora aperta...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

