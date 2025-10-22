Andrea Delogu rivede l'ex fidanzato. Nessun amore con Nikita Perotti

Novità nella vita privata di Andrea Delogu . Dopo aver pianto per l'ex fidanzato a Ballando con le Stelle la conduttrice è stata paparazzata proprio in compagnia di Luigi Bruno . Le foto sono state pubblicate su Diva e Donna. La Delogu e il modello-attore si sono mollati lo scorso settembre e Andrea, dopo un iniziale silenzio, ha parlato della rottura nel dancing show di Milly Carlucci . "La mia storia è finita da poco. È finita, non c'è un'opzione che possa tornare", ha dichiarato lei nel corso della terza puntata, chiudendo ogni porta a un possibile ritorno di fiamma. Qualcosa, però, sembra essere cambiato subito dopo la clip, nella quale la 43enne ha pianto ricordando la storia con Luigi e il profondo sentimento che li ha legati per quattro anni.

Andrea Delogu è tornata insieme all'ex fidanzato Luigi Bruno?

I paparazzi hanno immortalato Andrea Delogu e il suo ex compagno Luigi Bruno durante una passeggiata per le vie della Capitale. I due si sono concessi un momento di relax tra una prova e l’altra, approfittando di una pausa dagli allenamenti di ballo che vedono quotidianamente impegnata la conduttrice in vista della diretta di sabato sera. Bruno e Delogu si sono accorti subito dei paparazzi, ma non hanno cercato di evitare i flash. Anzi, nelle immagini appaiono complici, rilassati e sorridenti, mentre passeggiano insieme al cane di lei. Il momento più tenero? Poco prima di salutarsi, Luigi accarezza il viso di Andrea con dolcezza, seguito da un lungo abbraccio che non è passato inosservato. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale raccontano di un rapporto sereno tra i due ex — e forse di qualcosa di più. Il clima disteso e gli sguardi complici alimentano i rumors su un possibile riavvicinamento, facendo sognare i fan della conduttrice. Ritorno di fiamma in vista? Solo il tempo (e i prossimi scatti) lo diranno.

Andrea Delogu e Nikita di Ballando con le Stelle stanno insieme?

Intanto sui social Andrea Delogu ha smentito una presunta liaison con Nikita Perotti, il suo ballerino e insegnante a Ballando con le Stelle. A La Volta Buona Rossella Erra aveva insinuato un flirt tra i due ma la speaker radiofonica ha smentito categoricamente. Solo un'amicizia e un'intesa professionale. Nulla di più.