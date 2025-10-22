Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Andrea Delogu rivede l'ex fidanzato. Nessun amore con Nikita Perotti

A Ballando con le Stelle la conduttrice aveva parlato della fine della sua ultima relazione ma ora c'è stato uno sviluppo inaspettato
3 min
TagsAndrea DeloguBallando con le stelle

Novità nella vita privata di Andrea Delogu. Dopo aver pianto per l'ex fidanzato a Ballando con le Stelle la conduttrice è stata paparazzata proprio in compagnia di Luigi Bruno. Le foto sono state pubblicate su Diva e Donna. La Delogu e il modello-attore si sono mollati lo scorso settembre e Andrea, dopo un iniziale silenzio, ha parlato della rottura nel dancing show di Milly Carlucci. "La mia storia è finita da poco. È finita, non c'è un'opzione che possa tornare", ha dichiarato lei nel corso della terza puntata, chiudendo ogni porta a un possibile ritorno di fiamma. Qualcosa, però, sembra essere cambiato subito dopo la clip, nella quale la 43enne ha pianto ricordando la storia con Luigi e il profondo sentimento che li ha legati per quattro anni.

Andrea Delogu è tornata insieme all'ex fidanzato Luigi Bruno?

I paparazzi hanno immortalato Andrea Delogu e il suo ex compagno Luigi Bruno durante una passeggiata per le vie della Capitale. I due si sono concessi un momento di relax tra una prova e l’altra, approfittando di una pausa dagli allenamenti di ballo che vedono quotidianamente impegnata la conduttrice in vista della diretta di sabato sera. Bruno e Delogu si sono accorti subito dei paparazzi, ma non hanno cercato di evitare i flash. Anzi, nelle immagini appaiono complici, rilassati e sorridenti, mentre passeggiano insieme al cane di lei. Il momento più tenero? Poco prima di salutarsi, Luigi accarezza il viso di Andrea con dolcezza, seguito da un lungo abbraccio che non è passato inosservato. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale raccontano di un rapporto sereno tra i due ex — e forse di qualcosa di più. Il clima disteso e gli sguardi complici alimentano i rumors su un possibile riavvicinamento, facendo sognare i fan della conduttrice. Ritorno di fiamma in vista? Solo il tempo (e i prossimi scatti) lo diranno.

Andrea Delogu e Nikita di Ballando con le Stelle stanno insieme?

Intanto sui social Andrea Delogu ha smentito una presunta liaison con Nikita Perotti, il suo ballerino e insegnante a Ballando con le Stelle. A La Volta Buona Rossella Erra aveva insinuato un flirt tra i due ma la speaker radiofonica ha smentito categoricamente. Solo un'amicizia e un'intesa professionale. Nulla di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Andrea Delogu minacciataAndrea Delogu nuda