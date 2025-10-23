"Manuela Arcuri si separa dal marito", il gossip e il messaggio sospetto

Manuela Arcuri sarebbe tornata single. Il condizionale è d'obbligo perché al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata. Ma neppure smentite. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, sarebbe finito il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco . "Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco", ha spiegato il direttore di Oggi (Andrea Biavardi) in collegamento con La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, nella puntata del 22 ottobre. "Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c'è un bambino", ha aggiunto.

Manuela Arcuri si separa per colpa di un tradimento del marito?

Manuela Arcuri non ha ancora commentato l'indiscrezione che riguarda la fine del suo matrimonio. A inizio ottobre ha però pubblicato su Instagram un post che inizialmente era passato inosservato ma che ora appare piuttosto sospetto. L'attrice ha pubblicato un breve messaggio, una scritta nera su fondo rosa, che recita: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta". Le sue prole potrebbero alludere a un presunto tradimento, anche se al momento non vi è certezza. Come didascalia, il post recita: "Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che; eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare".

La storia d'amore tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri si è innamorata Giovanni Di Gianfrancesco nel 2010, quando lui — un imprenditore romano — ha conquistato la popolare attrice con la sua discrezione e semplicità. Dopo un breve periodo di conoscenza, il loro rapporto è diventato stabile e serio. Nel 2014 è nato il loro figlio, Mattia, evento che ha rafforzato ulteriormente il legame tra i due. Pur non essendo sposati per molti anni, hanno sempre mostrato grande complicità e affetto reciproco, preferendo una vita privata lontana dal gossip. Nel 2022, dopo oltre dieci anni insieme, Manuela e Giovanni si sono sposati con una cerimonia romantica sul Lago di Bracciano, al Castello Odescalchi.