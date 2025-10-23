Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera ancora insieme, regalo da 14 milioni di euro  

Altro che amore al capolinea! Solo pochi giorni fa Dagospia lanciava l’indiscrezione bomba: tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe già finita. La coppia, nata da pochi mesi nel massimo della discrezione, sembrava già destinata al tramonto. Ma a quanto pare la realtà è tutt’altra e decisamente più scintillante. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, svela infatti che tra Michelle e il suo imprenditore del cuore le cose vanno a gonfie vele. Anzi, pare proprio che Nino abbia voluto suggellare la relazione con un regalo da ben 14 milioni di euro !

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera stanno ancora insieme

Tutto sarebbe iniziato in modo del tutto casuale: secondo Oggi, Michelle e Nino si sarebbero conosciuti in un’agenzia immobiliare di Milano. Entrambi, infatti, erano alla ricerca di una nuova casa e si sarebbero innamorati dello stesso appartamento di lusso, a due passi da piazza San Babila. Da lì, sarebbe scoccata la scintilla. E quale miglior modo per coronare l’inizio di un amore se non comprare la casa insieme? Detto, fatto: Tronchetti Provera ha acquistato l’intera palazzina, un gioiello da 14 milioni di euro con tanto di giardino privato, che diventerà il nido d’amore della coppia più chiacchierata del momento.

Michelle Hunziker tra pettegolezzi e superstizioni

La leggenda milanese non gioca proprio a loro favore: pare infatti che quella casa, nel corso degli anni, sia stata acquistata e poi rivenduta da diverse coppie. Tutte, poi, scoppiate. Ma Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano non credere a superstizioni e malelingue. Anzi, il loro investimento d’amore sembra una risposta chiara ai rumor che li volevano già separati. Altro che crisi: tra loro, a giudicare dal valore del “regalo”, l’amore è più solido che mai.