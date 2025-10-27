Belen a Belve: "Ho avuto esperienze con donne. Stefano De Martino? Ne ha prese più di tutti"

Belve torna in tv e tra gli ospiti più attesi della prima puntata c'è Belen Rodriguez . La soubrette argentina si è raccontata senza filtri e con grande sincerità, svelando alcuni segreti della sua vita intensa e passionale. "Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?", le ha chiesto la conduttrice Francesca Fagnani. Belen ha riposto con una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: "Ho avuto esperienze con altre donne… sì, ma mi piace il manzo" . Poi ha precisato: "Continuo a essere single ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto".

Belen a Belve, la depressione e la dipendenza dalle benzodiazepine

A Belve Belen Rodriguez è tornata a parlare anche della depressione che ha segnato gli ultimi anni della sua vita: "Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi". Fagnani ha dunque domandato se ci siano stati abusi di sostanze: "No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina". E alla domanda sulla trasgressione più grande, la 41enne ha voluto lasciare un certo mistero: "Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro".

Belen a Belve, cosa ha detto su Marco Borriello e Stefano De Martino

"Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana'...- ha raccontato Belen a Belve - I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!". E a proposito di amore, la Rodriguez è stata chiara: "L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo", ha dichiarato. Sul matrimonio finito con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio Santiago, ha affermato: "Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia".

Belen Rodriguez a Belve, le dichiarazioni sulla sua carriera

"Nella mia vita professionale ho avuto tutto quello che meritavo? Forse avrei meritato qualcosa in più. Avrei voluto che mi facessero parlare - ha ammesso Belen nel programma di Francesca Fagnani - Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, finita la bellezza, finisce anche il lavoro".

Dove e quando vedere l'intervista integrale di Belen a Belve

Per vedere l'intervista integrale di Belen Rodriguez a Belve bisogna sintonizzarsi su Rai 2, martedì 28 ottobre, alle 21.20 circa. In streaming è disponibile sulla piattaforma Raiplay.