Belen a Belve: "Sì, ho litigato con Cecilia. Non voleva più parlarmi"  

Sì, Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato . E per mesi non si sono parlate. I gossip sulla crisi familiare erano più che fondati. La moglie di Ignazio Moser aveva provato a negare tutto ma è stata la sorella maggiore, con la solita schiettezza che la contraddistingue, a svelare tutto. "Non ci siamo sentite per un periodo, abbiamo litigato come capita in tutte le famiglie”, ha raccontato Belen a Belve per poi aggiungere: "Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e aveva gli ormoni un po’ sballati, com’è normale che sia, e non voleva parlarmi. Aveva ragione, comunque. Le chiedevo di affrontare la cosa con me, ma non voleva parlarmi. Non posso dire cosa le ho fatto, ma era una marachella grave. Ora mi ha perdonato". Nonostante le insistenze di Francesca Fagnani la soubrette argentina ha preferito non svelare la natura di questa marachella. Ad ogni modo oggi Belen e Cecilia hanno fatto pace e sono tornate a parlarsi.

Belen e la telefonata a Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino

Durante l'intervista a Belve Belen ha parlato anche dell'ex marito Stefano De Martino. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto di ricordare un momento difficile della sua vita, la showgirl ha citato la diffusione del suo video privato, pubblicato online dal suo ex fidanzato argentino. Un episodio che l’ha segnata profondamente, tanto da spingerla a mostrare empatia anche verso il suo ex marito quando la scorsa estate è stato lui a subire lo stesso tipo di violazione. "Quando è accaduto a lui, l’ho chiamato e ho chiamato anche la sua fidanzata per sapere come stava. Quando è successo a me, il giudice in tribunale mi chiese: "Chi mi dice che non sia stata lei a pubblicarlo?". Mi fece male", ha confidato Belen. E sulla fine del suo matrimonio è stata chiara: "Se una persona non va dentro nel profondo dell'altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c'è rabbia".

Belen e il grande amore per Marco Borriello

Belen ha inoltre confidato in tv che il grande amore della sua vita, ad oggi, è stato Marco Borriello. "Ci siamo amati in egual modo, avremmo meritato una seconda occasione", ha spiegato la Rodriguez. E chissà che un giorno non accada davvero...Del resto, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.