Ludovica Pagani: "El Shaarawy? Proposta di matrimonio meravigliosa anche se..."

Ludovica Pagani , conduttrice, influencer e deejay di successo, ha raccontato al Corriere della Sera (edizione Brescia) i dettagli della proposta di matrimonio di Stephan El Shaarawy, il calciatore della Roma con cui fa coppia fissa da diversi anni. "È stata una serata meravigliosa, in un resort da sogno , il Cape of Sense sul Lago di Garda, a Torri del Benaco, vicino alla casa delle vacanze della mia famiglia. Per me e Stephan è un luogo del cuore", ha confidato Ludovica, visibilmente emozionata. Sui social, la trentenne ha condiviso il momento tenerissimo dell’annuncio alle nonne che aspettavano con ansia il grande passo. "Erano contentissime, ci tenevano tantissimo. Spingevano affinché accadesse", ha raccontato Ludo con un sorriso.

Quando e dove si sposano Ludovica Pagani e El Shaarawy

Ludovica Pagani si è da poco trasferita a Roma per stare più vicina al Faraone, ma non dimentica le sue origini: "Torno a Bergamo nei weekend. Non abbiamo ancora scelto la location del matrimonio, ma ci stiamo lavorando! Tra trasloco, fashion week, esami universitari, lavori online e nuovi format... il tempo vola!". Dopo la laurea in Economia e Management ha deciso di tornare all'Università per studiare Psicologia. Sulle nozze, dunque, work in progress. E riguardo la scelta di non condividere troppi post romantici sui social, Ludo è stata chiara: "Ancora oggi non fornisco troppi dettagli. Le storie d’amore vanno protette. C’è un tempo per essere riservati e uno per condividere. Ora che Stephan è la mia famiglia, è naturale che appaia un po’ di più nei momenti importanti".

La storia d'amore tra Ludovica Pagani e El Shaarawy

La storia d’amore tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy è sbocciata nel 2020. Fin dai primi tempi, i due hanno preferito mantenere un profilo discreto: poche uscite pubbliche, rarissime foto insieme, ma un’intesa che con il tempo si è rafforzata sempre di più. Chi li frequenta racconta di una coppia affiatata e complice, capace di bilanciare impegni e passioni nonostante vite professionali frenetiche: lei sempre in movimento tra eventi, set fotografici e dj set, lui impegnato tra allenamenti, partite e trasferte.