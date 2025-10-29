Alessia Marcuzzi a cuore aperto: "Ho tradito". E rispunta Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi si è confessata senza filtri in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione del lancio del nuovo reality The Traitors , disponibile dal 30 ottobre su Prime Video. La conduttrice romana, sempre schietta e autoironica, ha ammesso di non essere sempre stata fedele in amore. "Faccio parte di quella categoria che, se tradisce, è perché c’è un problema. Finisco la storia vecchia e inizio quella nuova", ha rivelato la Marcuzzi, spiegando di non aver mai tradito invece in amicizia. "Sono troppo leale: se dico una bugia, si vede subito! Divento rossa e mi viene da ridere", ha aggiunto sorridendo.

I tradimenti di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha chiarito che ogni tradimento è sempre coinciso con la fine di una relazione, ma la sua sincerità ha inevitabilmente riacceso vecchi gossip del passato. In particolare, è tornato a circolare il chiacchieratissimo rumor del 2020 che la vedeva coinvolta in una liaison segreta e passionale con Stefano De Martino, all’epoca appena tornato insieme a Belen Rodriguez, sua ex moglie e madre di Santiago. In quel periodo, invece, la Marcuzzi era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. E dopo poco i due si sono lasciati: una decisione presa, a quanto pare, di comune accordo e con affetto reciproco.

La vita privata di Alessia Marcuzzi

Oggi Alessia Marcuzzi si gode la vita da single e sembra più serena e concentrata sui suoi progetti professionali. La sua confessione, però, dimostra ancora una volta la sua onestà disarmante e la capacità di parlare d’amore senza filtri, anche quando significa ammettere errori e fragilità. E mentre il pubblico si divide tra curiosità e nostalgia, una cosa è certa: la Marcuzzi non smette mai di sorprendere.