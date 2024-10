"Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme": il clamoroso gossip

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo al centro del gossip. Secondo il settimanale Diva e Donna ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento tra i due, che già in passato avrebbero avuto una liaison segreta, quando lei era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi . "De Martino e Marcuzzi. Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c'è il ritorno di fiamma", fa sapere la rivista su Instagram. I diretti interessati non hanno mai confermato la loro liaison assicurando di essere legati solo da amicizia e stima professionale. Di recente hanno lavorato insieme ad una puntata di Tale e Quale Show.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono tornati insieme?

I pettegolezzi sul rapporto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono piuttosto contraddittori. Qualche settimana fa Dagospia aveva parlato di "gelo tra i due dietro le quinte di Tale e Quale Show, non si sarebbero nemmeno rivolti la parola". Per Diva e Donna, invece, sarebbe avvenuto un inaspettato ritorno di fiamma. Quale sarà la verità? Quel che è certo è che entrambi sono single da tempo: Stefano non ha avuto più storie ufficiali dopo la rottura con Belen e anche Alessia non si è più innamorata dopo la fine del suo matrimonio con Calabresi Marconi.