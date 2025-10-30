Damiano David sposa Dove Cameron, l'anello e la proposta di matrimonio

Dopo due anni insieme, Damiano David e Dove Cameron - 26 anni lui, 29 lei - sarebbero pronti a giurarsi amore eterno. Secondo quanto riportato da TMZ, l'attrice sarebbe stata avvistata con un vistoso anello di fidanzamento mentre passeggiava con l'ex cantante dei Maneskin a Sydney. Sebbene i dettagli del fidanzamento siano ancora avvolti nel mistero, diverse fonti affermano che la proposta di matrimonio sarebbe avvenuta poco dopo aver festeggiato il secondo anniversario.