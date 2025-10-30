Damiano David sposa Dove Cameron, l'anello e la proposta di matrimonio
Dopo due anni insieme, Damiano David e Dove Cameron - 26 anni lui, 29 lei - sarebbero pronti a giurarsi amore eterno. Secondo quanto riportato da TMZ, l'attrice sarebbe stata avvistata con un vistoso anello di fidanzamento mentre passeggiava con l'ex cantante dei Maneskin a Sydney. Sebbene i dettagli del fidanzamento siano ancora avvolti nel mistero, diverse fonti affermano che la proposta di matrimonio sarebbe avvenuta poco dopo aver festeggiato il secondo anniversario.
L'anello e la proposta di matrimonio di Damiano David
L'anello immortalato dai paparazzi sarebbe un pezzo d'oro decorato con un enorme diamante quadrato. Al momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati ma secondo gli esperti di gossip si tratta chiaramente di un pegno d'amore. Di recente Dove Cameron ha ammesso di sentirsi molto fortunata ad avere accanto qualcuno che la capisca veramente e sostenga la sua carriera, il che rafforza l'idea che questo passo abbia basi più che solide.
Quando si sposeranno Damiano David e Dove Cameron?
Nonostante non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per le nozze, alcuni indizi suggeriscono che la coppia potrebbe prendersi il tempo necessario per pianificare un evento che rispecchi i loro gusti. I fan della coppia scommettono su un matrimonio in stile pop-rock; altri prevedono un evento glamour, mentre altri ancora suggeriscono che potrebbe trattarsi di una cerimonia intima e riservata con un gruppo selezionato di invitati.