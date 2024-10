Dove Cameron e il messaggio d'amore per Damiano dei Maneskin per il primo anniversario

Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron festeggiano un anno insieme. L'attrice americana ha postato su Instagram alcune foto di coppia private e condiviso una dedica importante: "L'anno più veloce della mia vita. Vorrei solo averti incontrato prima, ti amerò per sempre". Pronta la risposta del cantante: "Grazie a Dio pensi che io sia carino". La relazione tra i due è molto seria e importante e Damiano ha confidato a Che tempo che fa di Fabio Fazio che presto andranno a convivere . Non è chiaro ma molto probabilmente sarà l'artista romano a trasferirsi a Los Angeles.

Damiano dei Maneskin e Dove Cameron, un anno d'amore

"Stiamo pensando di andare a vivere insieme. Lei è a Los Angeles, io a Roma, vedremo come fare", ha dichiarato Damiano dei Maneskin. Di recente anche Dove Cameron ha parlato apertamente della sua relazione con David, descrivendolo come un uomo d'altri tempi: "Passi due minuti intorno a lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più innocente e più generosa. È semplicemente un'anima bella e sensibile. È come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni '50. È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia".