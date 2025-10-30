Lamine Yamal sotto accusa, "è scappato a Milano e ha tradito la fidanzata. Il Barcellona è in ansia"

Lamine Yamal al centro di un nuovo caso in Spagna. Secondo il giornalista Jordi Martin, il giovane attaccante si sarebbe recato a Milano per festeggiare con una donna che non è la sua fidanzata, la cantante argentina Nicki Nicole . Stando al racconto del cronista, lo scorso lunedì il giocatore "ha preso un volo privato per Milano, ha soggiornato all'Armani Hotel e ha organizzato una festa con i suoi amici e molte, molte donne. Mi hanno detto che si è divertito un mondo, dimenticando completamente il suo infortunio, le preoccupazioni al Barcellona, ​​le critiche che riceve per non essersi preso cura di sé... E ho sentito qualcosa che non farà piacere a Nicki Nicole. Ha trascorso la notte con Anna Gegnoso ".

Lamine Yamal a Milano fa festa con l'influencer italiana Anna Gegnoso?

"Anna Gegnoso è una ragazza italiana. - ha assicurato Martin - Mi è stato detto che Lamine Yamal, prima di stare con Nicki Nicole, era già stato con questa ragazza e che non è la prima volta che vengono visti insieme. È interessante notare che Anna Gegnoso ha pubblicato su Instagram dall'Armani Hotel, dove Lamine Yamal alloggiava con i suoi amici. Che coincidenza, vero?". L'attrice, modella e influencer ha 20 anni e ha oltre 700mila follower sul suo account Instagram. A detta di Jordi mentre Lamine Yamal sarebbe volato a Milano, Nicki Nicole sarebbe tornata dalla sua famiglia in Argentina.

Lamine Yamal al centro della bufera per i problemi al Barcellona

"Nessuno mette in dubbio il suo talento calcistico, ma al Barcellona c'è preoccupazione. - ha aggiunto Jordi Martin - La raccomandazione del club è di proteggere la sua immagine e di non seguire le orme del suo amico Neymar. Ha detto molte volte che il suo idolo è Messi, ma Messi non ha mai fatto queste cose".