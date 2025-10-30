Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lamine Yamal sotto accusa, "è scappato a Milano e ha tradito la fidanzata. Il Barcellona è in ansia"

Il racconto di un giornalista spagnolo: il giovane campione sarebbe scappato in Italia dopo l'ultima sconfitta nel Clasico, vinto dal Real Madrid
3 min
TagsLamine Yamal

Lamine Yamal al centro di un nuovo caso in Spagna. Secondo il giornalista Jordi Martin, il giovane attaccante si sarebbe recato a Milano per festeggiare con una donna che non è la sua fidanzata, la cantante argentina Nicki Nicole. Stando al racconto del cronista, lo scorso lunedì il giocatore "ha preso un volo privato per Milano, ha soggiornato all'Armani Hotel e ha organizzato una festa con i suoi amici e molte, molte donne. Mi hanno detto che si è divertito un mondo, dimenticando completamente il suo infortunio, le preoccupazioni al Barcellona, ​​le critiche che riceve per non essersi preso cura di sé... E ho sentito qualcosa che non farà piacere a Nicki Nicole. Ha trascorso la notte con Anna Gegnoso".

Lamine Yamal a Milano fa festa con l'influencer italiana Anna Gegnoso? 

"Anna Gegnoso è una ragazza italiana. - ha assicurato Martin - Mi è stato detto che Lamine Yamal, prima di stare con Nicki Nicole, era già stato con questa ragazza e che non è la prima volta che vengono visti insieme. È interessante notare che Anna Gegnoso ha pubblicato su Instagram dall'Armani Hotel, dove Lamine Yamal alloggiava con i suoi amici. Che coincidenza, vero?". L'attrice, modella e influencer ha 20 anni e ha oltre 700mila follower sul suo account Instagram. A detta di Jordi mentre Lamine Yamal sarebbe volato a Milano, Nicki Nicole sarebbe tornata dalla sua famiglia in Argentina. 

Lamine Yamal al centro della bufera per i problemi al Barcellona

"Nessuno mette in dubbio il suo talento calcistico, ma al Barcellona c'è preoccupazione. - ha aggiunto Jordi Martin - La raccomandazione del club è di proteggere la sua immagine e di non seguire le orme del suo amico Neymar. Ha detto molte volte che il suo idolo è Messi, ma Messi non ha mai fatto queste cose".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Yamal compra la casa di Piqué e ShakiraYamal non firmerà più autografi