"Samira Lui a Sanremo, Stefano De Martino furioso". Nuovi problemi per Carlo Conti

È senza dubbio Samira Lui la donna del momento in televisione. Volto ormai familiare al grande pubblico, la 27enne friulana — già professoressa de L’Eredità ai tempi di Flavio Insinna, concorrente di Tale e Quale Show e inquilina del Grande Fratello Vip — sta vivendo un periodo d’oro grazie al successo de La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti su Canale 5. Il suo nome, in questi giorni, circola anche per un’altra ragione: secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Carlo Conti la vorrebbe accanto a sé sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

Samira Lui a Sanremo ma Stefano De Martino è contrario?

A rilanciare la notizia è stato Alberto Dandolo nella rubrica I belli, i brutti, i cattivi del settimanale. Secondo quanto riportato, sarebbe bastato il solo rumor del “corteggiamento” di Conti a Samira per creare agitazione ai piani alti di Viale Mazzini. "Il possibile corteggiamento sta creando un gran subbuglio in Rai e ha infastidito soprattutto l’entourage di Stefano De Martino", si legge sul magazine. Il motivo? Portare Samira Lui all’Ariston significherebbe, secondo i beninformati, fare un enorme spot indiretto a La Ruota della Fortuna, programma Mediaset che in questa stagione ha registrato ascolti molto alti, a discapito del più sofferente Affari Tuoi, condotto proprio da De Martino.

Il legame tra Samira Lui e Carlo Conti

Carlo Conti e Samira si conoscono da tempo: il conduttore toscano l’ha voluta nel cast di Tale e Quale Show, dove la giovane si era distinta per talento, solarità e professionalità. Da lì sarebbe nata una sincera stima reciproca e un rapporto di amicizia che potrebbe ora tradursi in una collaborazione sul palco più prestigioso d’Italia. Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma l’attenzione intorno alla figura di Samira Lui cresce di giorno in giorno. Resta da capire se Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, deciderà di confermare la voce e portare con sé la nuova regina della tv popolare, o se le presunte pressioni interne alla Rai faranno cambiare rotta ai suoi piani. Quel che è certo è che il nome di Samira Lui — tra eleganza, simpatia e determinazione — è destinato a restare al centro dei riflettori ancora a lungo.