Belen al GialappaShow contro Stefano De Martino: corna, ritocchini e Gerry Scotti. "Perché non vai..."  

Belen Rodriguez ha acceso la puntata del GialappaShow del 3 novembre (su Tv8) con uno dei momenti più esilaranti — e velenosi — della serata televisiva. Al fianco del Mago Forest , la showgirl argentina si è trovata faccia a faccia con Stefano De Martino ...o meglio, con la sua irresistibile parodia interpretata da Gigi del duo comico Gigi e Ross . Lo sketch, intitolato Tra ex moglie ed ex marito, ha messo in scena un finto confronto tra i due ex: seduti su due sgabelli, si sono lanciati battute e frecciatine senza esclusione di colpi. "Ti ricordi quando eri più ricca di me?", ha provocato il De Martino di scena. Belen, con il suo inconfondibile sarcasmo, ha replicato: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?" , alludendo ai presunti ritocchini estetici del conduttore di Affari Tuoi.

Belen contro Stefano De Martino al GialappaShow

La tensione comica è salita quando il finto De Martino ha tirato in ballo i video intimi diffusi online: una spiacevole vicenda che anni fa ha coinvolto Belen Rodriguez e la scorsa estate anche Stefano con la nuova fidanzata Caroline Tronelli. "Lo sai che i miei hanno avuto più successo", ha ammesso l'imitatore. Belen, pronta come sempre, ha ribattuto con una battuta al vetriolo: "Perché tu ti alleni moltooooo, moooolto più di me.... Perché non vai a ca*are?". Un chiaro riferimento ai presunti tradimenti dell'ex ballerino. Tra risate e applausi, la soubrette ha poi rifiutato ironicamente l’invito del “suo ex” ad apparire ad Affari Tuoi: "No, basta pacchi!". Ma la vera chiusura da standing ovation è arrivata quando ha menzionato il rivale televisivo di De Martino: "Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti", ha detto con un sorriso malizioso, lasciando il pubblico e la Gialappa’s in delirio.

Belen e Stefano De Martino, un rapporto sempre più teso

Il siparietto a GialappaShow arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni esplosive rilasciate da Belen a Belve, dove ha parlato apertamente del suo passato con Stefano. "I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più", ha confessato, definendo il loro amore tossico e rivelando che il suo vero grande amore è stato Marco Borriello. Un legame, quello con De Martino, che ha segnato oltre dieci anni di cronache rosa: dall’incontro ad Amici nel 2012 al matrimonio nel 2013, la nascita del figlio Santiago, le separazioni del 2015 e del 2020, fino al divorzio definitivo nel 2024. "Mi ha tradito con 12 donne", ha raccontato Belen a Domenica In, mentre De Martino ha risposto con discrezione a Che tempo che fa: "Le voglio ancora bene. È la madre di mio figlio, e questo per me è ciò che conta".